18:00 (мск), источник: Комсомольская правда
Волгоград стал аутсайдером в рейтинге по развитию трамваев
Среди городов-миллионников Волгоград не может похвастаться обновлением трамваев за 3 года.
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Волгоград оказался на дне рейтинга по развитию трамваев. Эксперты оценили обновление электротранспорта в городах-миллионниках за последние 3 года. У Волгограда оказались неутешительные результаты.
Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на рейтинг, в Волгограде в течение трех лет не обновлялся подвижной состав трамваев. Всего в городе насчитывается 236 единиц транспорта, из них в рабочем состоянии 75%. Вместе с Волгоградом в числе антилидеров оказались Казань, Уфа, Ростов-на-Дону, Омск, Воронеж — в этих городах за 3 года также не появилось новых трамваев. А в Екатеринбурге он оказался лишь один.
Лидерами отмечены Челябинск, где за 3 года купили 104 новых трамвая, а также Краснодар и Красноярск, где соответственно появились 33 и 25 новых единиц транспорта.
Добавим, Волгоград дождется обновления подвижного состава трамваев в 2024 году. Были заключены контракты на поставку 60 современных единиц электротранспорта. В город доставят 12 трехсекционных трамваев под названием «Невский» и 50 односекционных трамваев — модель «Львенок».