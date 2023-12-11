18:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 11 декабря
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Путин дал старт принятию новых атомоходов в состав ВМФ
Владимир Путин принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III».
В Думе одобрили поправки о замене выдворения мигрантов на штраф
Судья может заменить решение о выдворении штрафом до 50 тыс. руб. или обязательными работами на срок от 150 до 200 часов.
Мэр Казани призвал стирать пакеты для сокращения потребления
Ильсур Метшин добавил, что проблему можно решить только с помощью переработки и раздельного сбора мусора.
Костомаров впервые вышел на лед на коньках после ампутаций
В данный момент Костомаров использует протезы обеих ног и на правой руке.
Холодец вошёл в топ-100 худших блюд мира
В антирейтинг попал и якутский салат индигирка.