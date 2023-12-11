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Главные новости к вечеру 11 декабря
18:17 (мск), новости Беларуси, источник: ОНТ

В Беларусь идет теплая погода. Прогноз на 12−14 декабря

На смену морозам придет оттепель. Ненастная и теплая Атлантика принесет сырую, ветреную и промозглую погоду. На зимнее солнце рассчитывать не приходится. Под ногами слякоть.

Сейчас в Остине: +9° 2 м/с 43% 752 мм рт. ст. +13°
Источник: РИА "Новости"

12 декабря погодные условия определит атлантический циклон и связанные с ним атмосферные фронты. Они закроют небо плотными облаками, принесут осадки и заметно повысят температуру.

Во вторник облачно. На большей части страны — снег с дождем. Местами слабые туман и гололед. Влажность до 90%. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем существенно не изменится.

Утром — от +1°C по юго-западу до −2°C по северо-востоку. С учетом влажности и ветра, по ощущениям, будет прохладнее. Днем столбики термометров в большинстве регионов около +1°C. К вечеру повсеместно около 0.

В среду — пасмурно, мокрый снег вперемешку с дождем. Местами туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти умеренный. Температура в течение суток составит от −3°C до +3°C. Во второй половине недели Беларусь окажется под влиянием очередного ненастного циклона с территории Карпат. В большинстве районов мокрый снег с дождем, утром и днем в юго-восточном регионе — сильные осадки. Ветер восточный с переходом на северный умеренный, в дневные часы временами порывистый. Температурный фон не изменится, будет −3 °C… +3°C.

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