В Беларусь идет теплая погода. Прогноз на 12−14 декабря

12 декабря погодные условия определит атлантический циклон и связанные с ним атмосферные фронты. Они закроют небо плотными облаками, принесут осадки и заметно повысят температуру.
Во вторник облачно. На большей части страны — снег с дождем. Местами слабые туман и гололед. Влажность до 90%. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем существенно не изменится.
Утром — от +1°C по юго-западу до −2°C по северо-востоку. С учетом влажности и ветра, по ощущениям, будет прохладнее. Днем столбики термометров в большинстве регионов около +1°C. К вечеру повсеместно около 0.
В среду — пасмурно, мокрый снег вперемешку с дождем. Местами туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти умеренный. Температура в течение суток составит от −3°C до +3°C. Во второй половине недели Беларусь окажется под влиянием очередного ненастного циклона с территории Карпат. В большинстве районов мокрый снег с дождем, утром и днем в юго-восточном регионе — сильные осадки. Ветер восточный с переходом на северный умеренный, в дневные часы временами порывистый. Температурный фон не изменится, будет −3 °C… +3°C.