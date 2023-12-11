Текущая крыша, гнилая проводка, пожары и жильцы в дождевиках: волгоградцы из дважды горевшего бывшего общежития записали видеообращение к Путину

Жильцы дважды горевшего бывшего общежития на улице Чебышева в Советском районе Волгограда записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. Более восьми лет они добиваются ремонта протекающей крыши, из-за которой замыкает проводку, возникают пожары, гибнут люди, а жильцы у себя дома ходят в дождевиках. Дом разрушается на глазах, однако пятиэтажку не признают аварийной, не удается сдвинуть и сроки капремонта, который запланирован на 2040 год.
— В нашей пятиэтажке все коммуникации находятся в аварийном состоянии. Из-за протечки крыши происходят возгорания электрощитков. В доме уже было два пожара, в одном из которых погибла женщина. Наш дом не признают аварийным, но и в переносе сроков капитального ремонта отказывают. Чиновники нас слышать не желают. Ждут, пока произойдет новая трагедия, — говорится в видеообращении жильцов многострадального дома.
Добиться помощи от местных чиновников волгоградцам не удалось. Вся надежда — на главу государства и председателя СК России Александра Бастрыкина, который уже дал указание возбудить уголовное дело по информации о небезопасных условиях проживания. В СУ СК России по Волгоградской области проводится процессуальная проверка.
Экс-общежитие чулочно-трикотажной фабрики имени Крупской последние десять лет стремительно ветшает. Крыша течет давно, прогнили все внутридомовые коммуникации. Во время дождя вода льется с пятого по второй этажи, затапливая общие кухни, коридоры и жилые комнаты.
Каждый раз, когда начинаются дожди, жильцы в ожидании очередного ЧП. В 2015 и в 2022 году в доме было два крупных пожара из-за замыканий электропроводки. В одном из происшествий погибла женщина. В конце ноября 2023-го в пятиэтажке вновь случился потоп, закоротило проводку. Аварийка на три дня обесточила весь дом. Пожара лишь чудом удалось избежать, но скоро пойдет снег и волгоградцы снова в страхе.
КОММУНИКАЦИИ 8 ЛЕТ В АВАРИЙНОМ СОСТОЯНИИ.
После первого пожара в 2015 году прокуратура Советского района Волгограда провела проверку и отметила ненадлежащее содержание общедомового имущества и системы электроснабжения.
— В связи с тем, что инженерные сети, кровля и электропроводка здания находятся в аварийном состоянии, администрацией Советского района Волгограда направлено обращение в УНО «Региональный фонд капитального ремонта…» о необходимости включения жилого дома… в план капитального ремонта на 2016 год, — говорится в ответе прокуратуры.
Прошло восемь лет. Но дело с мертвой точки так и не сдвинулось, только проблем стало еще больше. В 2022-м в бывшей общаге после дождя выгорел холл, прокуратура снова обязала администрацию приблизить сроки. Но, по данным сайта фонда капремонта, ремонт крыши, фасада и коммуникаций на Чебышева, 36 так и запланирован на 2038−2040 годы. Хотя такими темпами дом до ремонта не дотянет. Жильцы едва подсохшего после ноябрьских дождей дома с ужасом ждут снегопадов.
После того, как ситуацию в волгоградской пятиэтажке взял на контроль председатель следкома России Александр Бастрыкин, в доме появились сотрудники УК.
— Соседи с пятого этажа говорят, что сегодня с утра прибегали из управляющей компании. Говорят, мы полезем на крышу, но сейчас делать ничего не будем — морозы. Эти обещания мы слышим уже 10 лет, а воз и ныне там, — рассказала сайту volgograd.kp.ru одна из жильцов многострадального дома Татьяна Текучева.
Жильцы уже хотят не ремонта, а признания дома аварийным. Еще чуть-чуть и ремонтировать будет уже нечего.
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