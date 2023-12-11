18:33 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург
Заболеваемость коронавирусом в Петербурге увеличилась на 47% за неделю
10% заболевших приходится на детей и 90% — на взрослое население.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
За минувшую неделю с 4 по 10 декабря заболеваемость ковидом в Петербурге выросла на 47%. Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на начальника отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирину Катаеву.
Больше всего заболевших оказалось среди взрослых. Чаще всего заболевание протекает с симптомами ОРВИ, и в 5% проходит бессимптомно.
«10 процентов приходится на деток и 90 процентов приходится на взрослое население», — цитирует издание слова Катаевой.
Также медики отметили, что помимо коронавируса растёт и заболеваемость ОРВИ и гриппом. Их уровень на данный момент превышает эпидпороги.