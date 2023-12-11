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Главные новости к вечеру 11 декабря
18:33 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге увеличилась на 47% за неделю

10% заболевших приходится на детей и 90% — на взрослое население.

Источник: Freepik

За минувшую неделю с 4 по 10 декабря заболеваемость ковидом в Петербурге выросла на 47%. Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на начальника отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирину Катаеву.

Больше всего заболевших оказалось среди взрослых. Чаще всего заболевание протекает с симптомами ОРВИ, и в 5% проходит бессимптомно.

«10 процентов приходится на деток и 90 процентов приходится на взрослое население», — цитирует издание слова Катаевой.

Также медики отметили, что помимо коронавируса растёт и заболеваемость ОРВИ и гриппом. Их уровень на данный момент превышает эпидпороги.

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