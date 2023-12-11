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19:25 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

О злоупотреблениях на таможне Молдовы теперь можно сообщить онлайн

Сообщения о нарушениях на таможне теперь будут принимать онлайн и в электронном виде.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Таможенная служба Молдовы разработала электронную платформу, на которой можно будет разместить сообщение о злоупотреблениях со стороны работников ведомства на границе.

По информации Таможенной службы, по адресу sesizari.customs.gov.md вместе с текстовым сообщением можно отправить фото и видео, а также отслеживать процесс рассмотрения отправленных уведомлений.

«Цели платформы — препятствование потенциальным фактам коррупции, противоречащим этике и профессиональной деонтологии. Призываем граждан занять твердую позицию по вопросам, которые противоречат этике и неподкупности на государственных должностях», — заявили в Таможенной службе.

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