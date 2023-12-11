20:14 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz
Какие продукты «забирают энергию» — врач
Употребление продуктов, имеющих свойство вызывать энергодефицит, нужно ограничить.
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Некоторые продукты питания не столько насыщают организм, сколько увеличивают энергозатраты и лишают человека сил, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Татьяна Жаровская.
По ее словам, к последним относится, в частности, фастфуд.
«Это продукты, которые содержат насыщенные гидрогенизированные жиры, трансжиры. Например, чипсы, сухарики или любимое многими сочетание булочки и жареной котлеты будут забирать энергию, потому что организм на их переваривание тратит слишком много ресурсов. При этом сами продукты обладают низкой пищевой ценностью», — объяснила врач.
Также она добавила, что другая категория — это изделия из муки высшего сорта или с высоким содержанием сахара. Они быстро перевариваются, дают быстрый подъем энергии, но через полчаса вам опять захочется перекусить, потому что организм не получил полезных веществ.
Кроме того, такие продукты как алкоголь отнимают энергию из-за негативного влияния на печень.
«У нас в печени сосредоточена большая часть митохондрий. Это особые клетки — наши энергетические станции. Алкоголь и продукты с высоким содержанием консервантов могут вызывать дисфункцию печени и приводить к энергодефициту. Часто бывает, что человек накануне выпил, пусть даже немного, и на следующий день у него нет настроения и сил, то есть энергии», — указала Жаровская.
Также она рекомендовала ограничивать употребление продуктов, вызывающих энергодефицит.
«Если человек регулярно посещает рестораны быстрого питания и употребляет алкоголь, он будет постоянно испытывать энергодефицит. Но если позволять себе фастфуд или другой вредный продукт один или два раза в месяц в умеренном количестве, то в принципе организм с этим справится, нагрузка на печень будет небольшой, и на энергофон здорового человека это никак не повлияет», — пояснила эксперт по правильному питанию.
В заключение она добавила, что при хронических заболеваниях от употребления продуктов, отнимающих энергию, лучше отказаться совсем.