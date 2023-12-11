11 декабря, новости Беларуси, источник: БЕЛТА
ФОТОФАКТ: Минск украсили к новому году
В этом году Минск украсили более 12 тыс. гирлянд разной модификации. Из них 10 тыс. висят вдоль проспектов и улиц, а 2,2 тыс. украсили 26 новогодних елей.
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11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году Минск украсили более 12 тыс. гирлянд разной модификации. Из них 10 тыс. висят вдоль проспектов и улиц, а 2,2 тыс. украсили 26 новогодних елей.