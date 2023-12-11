Главное
Главные новости к вечеру 11 декабря
11 декабря, новости Беларуси, источник: БЕЛТА

ФОТОФАКТ: Минск украсили к новому году

В этом году Минск украсили более 12 тыс. гирлянд разной модификации. Из них 10 тыс. висят вдоль проспектов и улиц, а 2,2 тыс. украсили 26 новогодних елей.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году Минск украсили более 12 тыс. гирлянд разной модификации. Из них 10 тыс. висят вдоль проспектов и улиц, а 2,2 тыс. украсили 26 новогодних елей.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта