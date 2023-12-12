В Минске назвали самые перспективные специальности на 2024: работу найдут водители, кассиры и бухгалтеры, а у бизнес-аналитиков и вязальщиков шансы ниже

Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома опубликовал барометр возможной занятости на 2024 год.
В нем четыре десятка профессий рабочих и служащих, обладателей которых возьмут на работу с руками и ногами прямо завтра, еще столько же, которым эту работу придется побегать поискать. И еще 25 тех, кому работу по специальности найти, скорее всего, не получится.
Самые востребованные специальности в Минске, 2024
Среди рабочих это водитель, каменщик, контролер-кассир, продавец, маляр, монтажник сантехнических систем, облицовщик-плиточник, оператор станков с программным управлением, повар, продавец, слесарь механосборочных работ, слесарь по ремонту авто.
Среди служащих ищут и активно — работников банков, библиотекарей, бухгалтеров, воспитателей в детские сады, педагогов в школы и внешкольные учреждения, врачей узких специальностей и медсестер, инженеров — конструкторов, программистов, техников, электроников.
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А вот профессии, которым в 2023 году барометр возможности занятости показывает на «пасмурно» — низкий прогноз по успеху в трудоустройстве:
Среди рабочих это вязальщицы, закройщицы, косметики, кузнецы, обувщики по ремонту обуви, печатники, радиомеханики. Среди служащих тяжело найти работу агрономам, ландшафтным архитекторам, корреспондентам, режиссерам, логистикам, хореографам, экологам, экскурсоводам, секретарям-референтам.
Мы сравнили барометр занятости 2023 года с 2020 годом, когда вовсю бушевал ковид, и особой разницы не увидели.
В 2020 также искали продавцов и поваров, водителей и дворников, маляров и штукатуров, медсестер и врачей, инженеров, воспитателей, библиотекарей и фармацевтов. А вот равнодушны потенциальные работодатели были к артистам, архивистам, режиссерам, социологам, фотокорреспондентам, художникам, экологам, экскурсоводам, операторам игровых автоматов, операторы печатного оборудования, прессовщикам.