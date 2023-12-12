Главное
Спецоперация на Украине
03:09 (мск), источник: Комсомольская правда

В Приморье тигренок без мамы попытался стащить собаку в Приморье

В селе Уборка двухгодовалый тигр пробрался к людям и попытался стащить пса.

Источник: Комсомольская правда

В село Уборка Приморского края 11 декабря заглянул тигр. Хищник попытался пробраться на территорию дома, который располагается на границе с лесом. Во дворе была хозяйская собака. Прыгать через забор хищник не стал, вместо этого он попытался прорыть проход в месте откуда обычно выбегал пес, но по каким-то причинам бросил это дело. Собака осталась жива. А вот полосатую кошку теперь ищут специалисты охотнадзора, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

«Вероятнее всего, вышедший из леса тигр — еще молодой, ориентировочно на втором году жизни, и неопытный. По сути еще тигренок, который мог остаться без мамы и в таком возрасте просто еще не способен добывать крупных копытных», — рассказали в пресс-службе Центра «Амурский тигр».

Сотрудники охотнадзора будут искать хищника. Если выяснится, что он действительно остался сам по себе, а не «хулиганит», пока мать-тигрица добывает пропитание для семьи, его придется поймать, чтобы он не погиб и не пугал больше людей.

Напомним, на прошлой неделе в селе Дмитриевка Черниговского района тигр сожрал собаку на глазах у хозяина. После того как на месте поработали эксперты, выяснилось, что утром 8 декабря краснокнижная кошка задавила собаку (дворняжку) в доме, который ближе всего расположен к лесу. В 6:00 инспектор охотнадзора уже был на месте, а также проверил окрестности населенного пункта. Хищника так и не нашли.

С вечера пятницы и ночь субботы в поселке дежурили инспекторы. Тигр в населенный пункт не выходил. Ситуацию мониторит районный охотовед охотнадзора. В Черниговском районе множество полей, на которых остался урожай, и там сконцентрировалась косуля, на нее-то и охотится тигр.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 12 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Путин раскрыл планы строительства атомных подлодок
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
флора и фауна