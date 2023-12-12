03:09 (мск), источник: Комсомольская правда
В Приморье тигренок без мамы попытался стащить собаку в Приморье
В селе Уборка двухгодовалый тигр пробрался к людям и попытался стащить пса.
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В село Уборка Приморского края 11 декабря заглянул тигр. Хищник попытался пробраться на территорию дома, который располагается на границе с лесом. Во дворе была хозяйская собака. Прыгать через забор хищник не стал, вместо этого он попытался прорыть проход в месте откуда обычно выбегал пес, но по каким-то причинам бросил это дело. Собака осталась жива. А вот полосатую кошку теперь ищут специалисты охотнадзора, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
«Вероятнее всего, вышедший из леса тигр — еще молодой, ориентировочно на втором году жизни, и неопытный. По сути еще тигренок, который мог остаться без мамы и в таком возрасте просто еще не способен добывать крупных копытных», — рассказали в пресс-службе Центра «Амурский тигр».
Напомним, на прошлой неделе в селе Дмитриевка Черниговского района тигр сожрал собаку на глазах у хозяина. После того как на месте поработали эксперты, выяснилось, что утром 8 декабря краснокнижная кошка задавила собаку (дворняжку) в доме, который ближе всего расположен к лесу. В 6:00 инспектор охотнадзора уже был на месте, а также проверил окрестности населенного пункта. Хищника так и не нашли.
С вечера пятницы и ночь субботы в поселке дежурили инспекторы. Тигр в населенный пункт не выходил. Ситуацию мониторит районный охотовед охотнадзора. В Черниговском районе множество полей, на которых остался урожай, и там сконцентрировалась косуля, на нее-то и охотится тигр.