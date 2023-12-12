03:45 (мск), источник: АиФ Красноярск
В Красноярске выбрали главного юного помощника Деда Мороза
Главный Морозик откроет городскую ёлку на острове Татышев и поздравит красноярцев с наступающим новым годом.
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В Красноярске выбрали юного помощника Деда Мороза. Об этом сообщили в мэрии города.
В конкурсе «Академия Морозиков» принял участие 41 детсадовец. По итогам выбрали 10 финалистов.
Конкурсанты вместе с группой поддержки — снеговиками, снежинками, лесными зверями, устраивали театрализованное представление. Жюри оценивало артистизм и эмоциональность участников, оригинальность образов.
Обладателем 1 места единогласно признали Дмитрия Трощенко из детского сада № 165.
«Победитель определился сразу. Дмитрий покорил нас умением подать себя, держаться на сцене и работать с залом. Видно, что с ребёнком работал педагог. У него чётко поставленная речь и артистическое обаяние», — рассказал член жюри, заслуженный работник культуры Красноярского края, основатель и директор Мим-театра «За двумя зайцами» Валерий Зайцев.
Второе место занял Владислав Алёшин, воспитанник детсада № 271. Третье место занял воспитанник детсада № 24 Владислав Хурасёв.
Призёры получили дипломы, конструкторы, сладкие подарки.
Главный Морозик откроет главную ёлку на острове Татышев и поздравит красноярцев с наступающим новым годом.
Напомним, что конкурс проводят в краевом центре уже 15 лет.
Добавим, что главную городскую ёлку собираются открыть 28 декабря.