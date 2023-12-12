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03:45 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске выбрали главного юного помощника Деда Мороза

Главный Морозик откроет городскую ёлку на острове Татышев и поздравит красноярцев с наступающим новым годом.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске выбрали юного помощника Деда Мороза. Об этом сообщили в мэрии города.

В конкурсе «Академия Морозиков» принял участие 41 детсадовец. По итогам выбрали 10 финалистов.

Конкурсанты вместе с группой поддержки — снеговиками, снежинками, лесными зверями, устраивали театрализованное представление. Жюри оценивало артистизм и эмоциональность участников, оригинальность образов.

Обладателем 1 места единогласно признали Дмитрия Трощенко из детского сада № 165.

Мама победителя Олеся работает в этом же детском саду воспитателем. Её сын будет открывать главную городскую ёлку на острове Татышев.

«Победитель определился сразу. Дмитрий покорил нас умением подать себя, держаться на сцене и работать с залом. Видно, что с ребёнком работал педагог. У него чётко поставленная речь и артистическое обаяние», — рассказал член жюри, заслуженный работник культуры Красноярского края, основатель и директор Мим-театра «За двумя зайцами» Валерий Зайцев.

Второе место занял Владислав Алёшин, воспитанник детсада № 271. Третье место занял воспитанник детсада № 24 Владислав Хурасёв.

Призёры получили дипломы, конструкторы, сладкие подарки.

Главный Морозик откроет главную ёлку на острове Татышев и поздравит красноярцев с наступающим новым годом.

Напомним, что конкурс проводят в краевом центре уже 15 лет.

Добавим, что главную городскую ёлку собираются открыть 28 декабря.

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