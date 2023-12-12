03:38 (мск), источник: Комсомольская правда
Жителя Братска наградили орденом Мужества посмертно
Мужчина погиб во время проведения СВО.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
11 декабря жители Братска собрались у Мемориала воинам-интернационалистам и участникам военных локальных конфликтов, чтобы почтить память горожан, принимавших участие в чеченской кампании. Об этом сообщает мэр Братска Сергей Серебренников.
В этот день в стране отмечается день памяти воинов, погибших в Чеченской республике. На мемориале в Братске увековечены имена 25 причастных военнослужащих.
— К сожалению, не все возвращаются обратно. В этот день вручили брату военнослужащего орден Мужества, которым был посмертно награжден Вячеслав Валерьевич Митяшин. Мужчина погиб во время проведения СВО, — говорит глава города.