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Спецоперация на Украине
03:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Жителя Братска наградили орденом Мужества посмертно

Мужчина погиб во время проведения СВО.

Источник: Комсомольская правда

11 декабря жители Братска собрались у Мемориала воинам-интернационалистам и участникам военных локальных конфликтов, чтобы почтить память горожан, принимавших участие в чеченской кампании. Об этом сообщает мэр Братска Сергей Серебренников.

В этот день в стране отмечается день памяти воинов, погибших в Чеченской республике. На мемориале в Братске увековечены имена 25 причастных военнослужащих.

— К сожалению, не все возвращаются обратно. В этот день вручили брату военнослужащего орден Мужества, которым был посмертно награжден Вячеслав Валерьевич Митяшин. Мужчина погиб во время проведения СВО, — говорит глава города.

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