03:35 (мск), источник: МК.RU Красноярск
В Красноярске 12 декабря ожидается мороз до −42 градусов
12 декабря в городе ожидается сильный мороз.
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Красноярцев предупредили, что 12 декабря погода еще больше ухудшится. Ожидается переменная облачность, днем слабый снег, ночью в том числе, сообщает погоду Среднесибирское УГМС. Также будет дуть легкий ветерок.
Температура воздуха в Красноярске сильно понизится. Так, днем она достигнет −36 градусов, а также −42 градуса ночью.
Ожидается гололедица, поэтому автомобилистов и пешеходов просят быть осторожнее.