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03:49 (мск), источник: Комсомольская правда

Актер из Иркутска сыграет главную роль в новом сериале

Сериал снимут в стиле наблюдения за экспериментом.

Источник: Онлайн-кинотеатр Premier

Актер из Иркутска Ян Цапник сыграет главную роль в новом сериале «Интимная жизнь семьи Коноваловых». В картине затрагивается ряд важных вопросов. Например, как избежать превращения семейной жизни в повинность? Почему после долгих лет счастливых отношений люди могут стать чужими друг другу и начать изменять? Об этом сообщает онлайн-кинотеатр PREMIER.

Кроме Яна Цапника в роли главного героя Андрея, в сериале снимется Светлана Камынина в роли его жены Кристины. По сценарию, супружеская жизнь Андрея и Кристины погрязла в бытовухе. Они по совету друзей покупают курс «Сексуального воскрешения» и пробуют интимные эксперименты.

— Сериал «Интимная жизнь семьи Коноваловых» будет снят в стиле наблюдения за экспериментом, — говорят создатели проекта, — и будет похож на театральное действо. Зритель выступит в роли подглядывающего и сможет представить себя на месте героев.

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