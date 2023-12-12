03:51 (мск), источник: Комсомольская правда
Молочную сыворотку впервые отправили в Китай из Хабаровска
Общая партия превысила 75 тонн.
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Впервые в Китай из Хабаровского край отправили молочную сыворотку. Сухой продукт расфасовали в три партии общим весом больше 75 тонн. Специалисты Россельхознадзора проверили продукт перед отправкой.
— Качество и безопасность продукции подтверждены результатами лабораторных исследований, проведенных в аккредитованной лаборатории, — рассказали в Управлении Россельхознадзора.
Нарушений требований во время ветеринарного контроля не обнаружили. На все три партии управление оформило ветеринарные сертификаты.
Вывозить сыворотку с территории региона будут на автомобилях с учетом всех ветеринарных правил.
В Китае сухую молочную сыворотку добавляют в состав молочных продуктов. В Поднебесной это как альтернатива обезжиренному молоку, которое обогащает продукт белком и лактозой. Кроме того, это хороший продукт для тех, кто следит за фигурой и соблюдает диету.