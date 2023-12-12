05:45 (мск), источник: Комсомольская правда
Слабый снег и морозы ожидают жителей Иркутской области 12 декабря
Погода в Иркутске 12 декабря 2023 года будет с температурой до −28.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Морозы задержатся в Приангарье до конца недели. Эти холода уже получили статус самых длительных за последние 11 лет. Температура воздуха в областной столице переваливает за −30, а в северных районах достигает −48…-50. Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 12 декабря 2023 года.
Погода в Иркутске 12 декабря
— По области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, в отдельных районах туман, ветер северо-западный, юго-западный 2−7 м/с, температура −28…-33, в пониженных формах рельефа −38…-43, а в южных районах и в горах Восточного Саяна −20…-25 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Погода в Иркутске 12 декабря 2023 года будет со слабым снегом, ветер северо-западный 2−7 м/с. Столбики термометров покажут −26…-28.
Кроме того, на Байкале ожидаются порывы ветра до 18 м/с, температура −13…-18, местами до −23.