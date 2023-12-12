06:29 (мск), источник: Комсомольская правда
С собак перешли на леопардов? Жуткие останки краснокнижного хищника нашли в Приморье
В Приморье расследуют смерть леопарда, виновником которой может быть тигр.
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В приморской тайге нашли обглоданную тушу леопарда. Кто столько жестоко поступил с пятнистым хищником, неизвестно. Но в социальных сетях под фотографиями люди предполагают, что это сделал тигр. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Ситуацию корреспонденту «Комсомолки» также прокомментировал генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев:
«Леопард и тигр представители одной и той же фауны, иными слова эволюционно развивались и жили вместе бок о бок несколько тысяч лет. При встрече у них всегда возникает конфликт, в котором полосатый хищник старается убить пятнистого, который зачастую спасается на деревьях. Поэтому жертвами тигра становятся в основном молодые леопарды на безлесных пространствах или редколесьях. Известно, что это происходит довольно редко и никак не влияет на популяцию леопарда».
Сергей Арамилев добавил, что по фотографиям, которые появились в социальных сетях, нельзя точно утверждать, что в гибели леопарда виноват именно тигр:
«Он мог просто проходить мимо и подойти к останкам. Необходима экспертиза, чтобы установить причину гибели леопарда. На фотографии не видно характерных повреждений шеи в случае если его убивал тигр, но это не значит, что они не найдутся при осмотре».