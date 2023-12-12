04:18 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Восьмиметровый Гулливер занял своё место в парке Динамо в Хабаровске
Художники закончили реставрацию фигуры.
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В Хабаровске завершилась реставрация восьмиметровой фигуры Гулливера, которая ежегодно становится одним из главных новогодних украшений парка Динамо. Профессиональные художники усилили каркас конструкции, избавили её от ржавчины, обновили краску, восстановили мелкие детали и Гулливер занял свое законное место, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Реставрационные работы мы проводим ежегодно, потому что фигура хранится под открытым небом и за год на ней появляются вмятины, краска блекнет и осыпается. Поэтому перед Новым годом мы забираем её в мастерскую и приводим в лучший вид. Процесс трудоёмкий, но он того стоит — мне кажется, без Гулливера хабаровчане уже не представляют себе парк Динамо, — отметил директор ООО «Хабаровские художественно-производственные мастерские» Александр Старцев. Цвета одежды Гулливера, как и раньше, остались неизменными: синие штаны и шляпа, зеленый камзол. Именно так во времена его автора, Джонатана Свифта, одевались военные. Поэтому и цвет формы Гулливера всегда будет таким — как дань эпохе и истории.
Кстати, раньше, еще в 80-ых, Гулливера устанавливали на площади им. Ленина. Только спустя несколько лет объемная фигура переехала в «Динамо» и парк стал ее постоянным местом жительства. Сейчас под его ногами, как и на протяжении многих лет, организуют большую ледяную горку.