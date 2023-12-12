«Немного потеплеет и опять похолодает»: синоптики изменили прогноз погоды в Красноярске

06:27 (мск), источник: Newslab.ru
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Синоптики уточнили прогноз погоды в Красноярске на ближайшие дни: из него следует, что в конце рабочей недели мороз немого ослабнет, а в воскресенье опять усилится.
Как сообщили в Среднесибирском УГМС, 12 и 13 декабря, во вторник и среду, температура воздуха будет составлять ночью −38, −42 °C, днем от −33 до −36 °C.
Самым теплым днем недели должна стать суббота: ночью −21, −23 °C, днем около −17 °C.
«Температурный режим будет на 10−24 °C ниже средних многолетних значений», — рассказали в Среднесибирском УГМС.
Согласно уточненным данным, с четверга по субботу ожидается небольшой снег. Ветер будет слабым, а атмосферное давление — очень высоким, 760−773 миллиметра ртутного столба.