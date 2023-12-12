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06:27 (мск), источник: Newslab.ru

«Немного потеплеет и опять похолодает»: синоптики изменили прогноз погоды в Красноярске

14—15 декабря температура воздуха повысится примерно на 10, а 17 декабря вновь понизится.

Сейчас в Остине: +10° 2 м/с 54% 752 мм рт. ст. +13°
Источник: РИА "Новости"

Синоптики уточнили прогноз погоды в Красноярске на ближайшие дни: из него следует, что в конце рабочей недели мороз немого ослабнет, а в воскресенье опять усилится.

Как сообщили в Среднесибирском УГМС, 12 и 13 декабря, во вторник и среду, температура воздуха будет составлять ночью −38, −42 °C, днем от −33 до −36 °C.

14—15 декабря немного потеплеет: с −34 °C ночью в четверг до −26 °C в пятницу, днем будет от −24 до −19 °C соответственно.

Самым теплым днем недели должна стать суббота: ночью −21, −23 °C, днем около −17 °C.

А в воскресенье в Красноярске вновь похолодает: ночью −30, −32 °C, а днем до −27 °C. Такая же погода ожидается и в понедельник.

«Температурный режим будет на 10−24 °C ниже средних многолетних значений», — рассказали в Среднесибирском УГМС.

Согласно уточненным данным, с четверга по субботу ожидается небольшой снег. Ветер будет слабым, а атмосферное давление — очень высоким, 760−773 миллиметра ртутного столба.

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