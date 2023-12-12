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05:57 (мск), источник: Комсомольская правда

На «веселой» парковке во Владивостоке наказывают автолюбителей

На парковке в ЖК «Изумрудный» во Владивостоке произошло три неприятных инцидента.

Источник: Комсомольская правда

В ЖК «Изумрудный» во Владивостоке камеры видеонаблюдения запечатлели несколько интересных инцидентов на парковке, а что-то сняли сами жильцы. Видео получились зрелищными, подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Больше всего местных удивила иномарка, которая словно выехала из леса, но оставила свою заднюю часть на газоне, касаясь асфальта лишь передними колесами. Как рулевой умудрился так припарковать машину — загадка. Тем более вокруг полно мест, чтобы аккуратно поставить автомобиль.

Но если над первым «героем» большинство посмеялось, второй вызвал негодование общественности. Владелец «Хаммера» внаглую проехал по тротуарам, вырулил на газон и сломал деревце. Благо поблизости не было пешеходов.

Также утром камеры застали удивленного владельца иномарки — его машину приковали цепью к парковочному столбику. Мужчина не мог уехать на работу, ведь кто-то из жильцов захотел его проучить. Суровые дворовые войны автолюбителей, что сказать.

Тем не менее ни одно транспортное средство не пострадало. А вот в районе Бама поселился мужчина, возомнивший себя королем района. По крайней мере, так о нем отзываются местные жители. Приморцам удалось снять видео с очередной выходкой нового соседа, он отбуксировал чужую припаркованную машину и бросил ее посреди дороги.

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