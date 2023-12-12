04:33 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Затянем пояски? В 2024 году кузбасская казна будет дефицитной
216 млрд рублей — запланированные доходы областной казны на 2024 год, что на 20% меньше нынешних.
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13 декабря кузбасские депутаты примут областной бюджет на 2024 год. Уже известно, что он будет дефицитным. На чём планируют экономить власти и как это отразится на жизни кузбассовцев, выяснял корреспондент kuzbass.aif.ru.
В ожидании дотаций.
Согласно проекту закона, доходы бюджета на 2024 год — 216 млрд руб., расходы — 280 млрд, дефицит — 63,9 млрд (или 32% от доходов без учёта безвозмездных поступлений).
Нынешний кошелёк-2023 выглядит потолще: 267 млрд руб. доходы, 302 — расходы и 35 — дефицит (согласно последней редакции закона о бюджете). Неужели в областном Минфине ожидают тяжёлый год, что приходится настолько затягивать пояски?
О приличном сокращении доходов по некоторым статьям говорил на заседании в парламенте министр финансов Игорь Малахов. К примеру, доходы от налога на добычу полезных ископаемых с нынешних 17,1 млрд руб. упадут по прогнозам до 9,6 млрд.
Существенное сокращение по некоторым статьям расходов следует из документов «Бюджет для граждан»: так, на туризм запланировано потратить в три раза меньше, чем в 2023 г., на нацпроекты — в два раза меньше. Как пояснили в областном Минфине, в первом чтении пока не отражены средства федерального бюджета. То есть фактически эти данные неокончательные, и на сегодня сравнивать их преждевременно.
Ожидается, что в окончательном варианте бюджета к запланированным 16 млрд руб. из федеральной казны добавится ещё 30.
В два раза выше предела.
Всякий раз, как принимается дефицитный бюджет, это становится самой обсуждаемой темой. Сколько вообще процентов дефицита допустимо?
«В Бюджетном кодексе РФ допускается формирование регионального бюджета несбалансированного характера. Определяется его предельный допустимый уровень в размере не более 15%. Прогнозируемая величина дефицита бюджета Кузбасса 32% превышает этот предел. Но это лишь означает, что часть средств покрытия дефицита будет сформирована за счёт накопленных резервов в предшествующие периоды, федеральных средств, безвозмездных поступлений от ГК “Фонд содействия реформированию ЖКХ” и НКО “Фонд развития моногородов”, а также привлечения кредитных ресурсов», — объясняет доцент кафедры экономики КузГТУ, кандидат экономических наук Лариса Шутько.
По словам экономиста, для каждого кузбассовца дефицит имеет значение, т. к. уровень жизни людей зависит от сбалансированности регионального бюджета. «Показатель бюджетной обеспеченности населения региона позволяет определить уровень бюджетных расходов на одного жителя. Это влияет, например, на стоимость услуг ЖКХ, уровень заработной платы в регионе, размеры дотации из федерального бюджета на покрытие дефицита регионального бюджета», — говорит эксперт.
Но вот стоить ли кузбассовцам беспокоиться по поводу дыры в бюджете? «Конечно, лучше иметь профицитный бюджет, чем дефицитный. В среднем прогнозируемые дефициты региональных бюджетов на 2024 год в российских регионах составляют от 5 до 20% (например, в Новосибирской области — 12,3%, в Иркутской — 12,4%, в Тюменской — 17,7%). Эти цифры ниже, чем в Кузбассе. Но ничего критичного в данной ситуации нет, так как это “управляемый” бюджетный дефицит», — считает доцент.
Ситуация может поменяться.
Кузбасс не относится к высокодотационным регионам (т. е. тем, где доля дотаций свыше 40%). «В настоящее время в Кузбассе реализуются грандиозные инвестиционные проекты, что требует дополнительных бюджетных затрат и определённого увеличения размеров дефицита бюджета. Кроме того, в 2024 г. прогнозируется определённое сокращение поступлений по налогу на прибыль, что обусловлено применением инвестиционного налогового вычета в рамках ТОСЭР и ОЭЗ, также ожидается понижение цен на уголь», — объясняет причины экономист.
Однако опыт прошлых лет показывает, что ситуация в течение года может меняться, как это уже было не раз. Например, в 2022 г. в Кузбассе запланировали казну с 7,3% дефицита, а по факту оказалось более 14% профицита. За счёт полученных резервов покрыли 21%-ный дефицит в 2023 г. «Доходы кузбасского бюджета напрямую зависят от конъюнктуры мирового рынка угля, поэтому прогнозируемые показатели не всегда совпадают с фактическими, тем более в условиях ужесточения западных санкций», — резюмирует Лариса Шутько.