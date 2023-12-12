04:55 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Редкое космическое явление увидят жители Владивостока 13−14 декабря
Волшебный метеорный поток от астероида — это надо видеть каждому.
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Редкое космическое явление смогут увидеть жители Владивостока и других близлежащих городов. Подробности опубликовали в тг-канале «Svodka25» (18+).
В декабре приморцы станут свидетелями звездопада Геминиды. Отмечается, что он превосходит даже августовские Персеиды.
Пик активности падающих звезд обещают на
Метеорный поток образован не от кометы, а от астероида Фаэтон, наша планета как бы догоняет поток, поэтому скорость движения метеоров невысокая — всего около 35 км/с, а не как обычно — 70км/c.