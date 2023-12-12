05:02 (мск), источник: НИА Байкал
Поздравление Игоря Кобзева с Днем Конституции РФ
Уважаемые жители Иркутской области! Поздравляю с Днем Конституции Российской Федерации.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Уважаемые жители Иркутской области! Поздравляю с Днем Конституции Российской Федерации.
В этом году мы празднуем знаменательную дату — 30-летие с момента принятия Конституции Российской Федерации на всенародном референдуме.
Главный документ страны, ставший фундаментом правовой системы нашей страны, закладывает прочную основу для дальнейшего развития России, гарантирует права и свободы человека и гражданина. Перед нами стоит общая задача — беречь ценности, провозглашенные Российской Конституцией.
Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал, что только сильное, самостоятельное государство способно надежно защитить права своих граждан, а стабильность конституционных принципов и норм — это неотъемлемая составляющая успешного развития нашей страны.
Уверен, что День Конституции всегда будет для нас символом единения и совместной ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
От души желаю всем жителям Иркутской области здоровья, благополучия и успехов в воплощении намеченных планов!
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.