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05:02 (мск), источник: НИА Байкал

Поздравление Игоря Кобзева с Днем Конституции РФ

Уважаемые жители Иркутской области! Поздравляю с Днем Конституции Российской Федерации.

Источник: НИА Байкал

Уважаемые жители Иркутской области! Поздравляю с Днем Конституции Российской Федерации.

В этом году мы празднуем знаменательную дату — 30-летие с момента принятия Конституции Российской Федерации на всенародном референдуме.

Главный документ страны, ставший фундаментом правовой системы нашей страны, закладывает прочную основу для дальнейшего развития России, гарантирует права и свободы человека и гражданина. Перед нами стоит общая задача — беречь ценности, провозглашенные Российской Конституцией.

Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал, что только сильное, самостоятельное государство способно надежно защитить права своих граждан, а стабильность конституционных принципов и норм — это неотъемлемая составляющая успешного развития нашей страны.

Уверен, что День Конституции всегда будет для нас символом единения и совместной ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.

От души желаю всем жителям Иркутской области здоровья, благополучия и успехов в воплощении намеченных планов!

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

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