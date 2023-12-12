05:40 (мск), источник: АиФ Хабаровск
Хабаровские специалисты проверят бивни чукотских мамонтов
Образцы были отобраны от партии общим весом более 1,5 тонн.
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Хабаровские специалисты проверят бивни чукотских мамонтов, сообщает ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».
Фрагменты окаменелостей поступили в лабораторию для исследования на наличие в них радиации. Специалистам предстоит дать оценку безопасности бивней.
Образцы были отобраны от партии общим весом более 1,5 тонн. Они были добыты в прошлом году в Чукотском автономном округе.