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05:40 (мск), источник: АиФ Хабаровск

Хабаровские специалисты проверят бивни чукотских мамонтов

Образцы были отобраны от партии общим весом более 1,5 тонн.

Источник: Управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю

Хабаровские специалисты проверят бивни чукотских мамонтов, сообщает ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

Фрагменты окаменелостей поступили в лабораторию для исследования на наличие в них радиации. Специалистам предстоит дать оценку безопасности бивней.

Образцы были отобраны от партии общим весом более 1,5 тонн. Они были добыты в прошлом году в Чукотском автономном округе.

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