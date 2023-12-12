05:18 (мск), источник: НИА Красноярск
Бой курантов может прозвучать в новогоднюю ночь на красноярском Биг-Бене
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Главные городские часы могут бить куранты в полночь с 31 декабря на 1 января.
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О возможности услышать куранты в новогоднюю ночь в родном Красноярске попросили жители, рассказал мэр города Владислав Логинов накануне во время прямой линии.
Ответственные службы должны рассмотреть предложение красноярцев и возможность его реализации, сообщают Gornovosti.