05:13 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Должнику по алиментам из Бодайбо назначили 60 часов обязательных работ
Мужчину привлекли к административной ответственности.
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Должника по алиментам из Бодайбо привлекли к административной ответственности. Задолженность на содержание двух дочерей составила 300 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ГУФССП по Иркутской области.
Судебный пристав-исполнитель составил протокол для привлечения должника к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».
«Суд назначил гражданину наказание — 60 часов обязательных работ», — уточнили в пресс-службе.
Впоследствии мужчина погасил всю задолженность вместе с исполнительским сбором в 12 тысяч рублей.