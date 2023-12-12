Михаил Котюков: «К 1 мая Овсянка должна быть готова принять гостей»

Главе региона отчитались о ходе благоустройства села, возведении национального центра писателя и проведении мероприятий, приуроченных к юбилею.
Исполняющий обязанности министра строительства края Михаил Рабушко рассказал, что на сегодняшний день строительство ведется в штабном режиме: строители оптимизировали ряд процессов, ускорили проведение работ, бригады выходят несколькими сменами, организована работа по ускорению поставок необходимых материалов.
«На данный момент полностью закрыт тепловой контур, закончены работы по устройству кровли, установке окон, витражей и дверей. Отделочные работы в здании в целом выполнены на 60%. На 70% выполнено устройство инженерных сетей. Чистовая отделка сейчас ведется во всех помещениях. Снаружи рабочие монтируют навесной вентилируемый фасад. На строительной площадке ежедневно трудятся порядка 100 специалистов. Работы будут завершены в проектные сроки, все обязательства мы выполним», — сообщил Михаил Рабушко.
Глава города Дивногорска Сергей Егоров сообщил, что в селе Овсянка за минувший строительный сезон полностью завершены работы по ремонту улично-дорожной сети, освещению, благоустройству общественных пространств и набережной Енисея. Продолжается строительство парковки, обустройство пассажирской платформы на железнодорожной станции, также весной следующего года на благоустроенной набережной смонтируют понтонный причал.
«В следующем году в Красноярском крае пройдет событие федерального масштаба. Все работы должны быть завершены в срок, и к 1 мая Овсянка должна быть готова принять гостей. Кроме этого, необходимо уже сейчас думать над тем, как Овсянка будет жить после юбилея. Важно, чтобы жители села понимали, как комплексно будет развиваться территория с учетом растущего туристического потока», — резюмировал Михаил Котюков.
Министр культуры края Аркадий Зинов рассказал, что мероприятия в честь празднования юбилея писателя уже проходят в регионе, особое внимание уделено просветительским мероприятиям среди молодежи края.
«Так, в 17 Межрегиональном детско-юношеском фестивале приняли участие более тысячи юных жителей Красноярского края, Алтайского края и Кемеровской области. В образовательных организациях края уже состоялось более 200 классных часов, прошли выставки, чтения, конкурсы сочинений по произведениям Астафьева. В драматическом театре имени Пушкина поставлен спектакль по рассказу “Бабушкин праздник”, состоялось награждение лауреатов всероссийской литературной премии имени Астафьева — всего на конкурс поступило 1100 работ из разных городов России. В 2024 году пройдут более 60 событий разного формата, приуроченных к 100-летию Виктора Астафьева», — отметил Аркадий Зинов.
Отметим, что новый центр станет доминантой памятных мест, площадкой фестивалей и научных конференций, образовательных форумов, конкурсов, квестов.
Площадь четырехэтажного здания — 2,5 тысячи квадратных метров.
Проект находится на личном контроле губернатора, который уже многократно выезжал и лично осматривал ход строительства объектов.
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