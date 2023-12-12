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05:20 (мск), источник: АиФ Красноярск

В морозы в Красноярске выросли цены на отогрев автомобилей

Цены на отогрев машин стартуют от 3 тысяч рублей.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске выросли цены на отогрев автомобилей. Об этом сообщает «Красноярск Главный».

Цены на отогрев автомобиля стартуют от 3 тысяч рублей.

«В среднем на то, чтобы завести автомобиль уходит 15−20 минут. В день поступает более 100 заявок», — отмечает сотрудник одной из компаний по прогреву авто.

При этом если требуется, например, выкрутить свечи, то нужно доплатить 1 тысячу рублей, если труба замёрзла — от 3,5 тысяч.

В зависимости от автомобиля цена может быть разной.

Издание также сообщает, что в морозы красноярцы пытаются арендовать тёплые гаражи или места на парковке. Однако в городе их практически не осталось. Всё занято до начала следующего года.

Во время загрузки произошла ошибка.
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