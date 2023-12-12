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05:22 (мск), источник: МК.RU Красноярск

В Красноярске продавец ларька впускает людей погреться за деньги

Подробнее о новом феномене во время морозов рассказали в Роспотребнадзоре со ссылкой на ТВК.

Источник: Freepik

Красноярцы поделились фотографией вывески на магазине, на которой написано следующее: «Друзья, услуги “Погреться” и “Жду автобус” осуществляются только на платной основе». Дело в том, что в Красноярске сейчас аномально холодная температура для середины декабря — −38 утром и −33 в течение дня.

Роспотребнадзор отреагировал на это, сказав, что морозы проверяют жителей города на прочность и человечность. В ведомстве напомнили, что долгое нахождение на улице в такую погоду может быть опасно для человека. Особенно это касается тех, кто ждет автобус и хочет погреться в магазине.

«Обращаем внимание, что эти предприятия розничной торговли предназначены для обслуживания неопределенного круга потребителей, поэтому запрещать потребителям заходить к ним в помещения они не имеют права», — подытожили в Роспотребнадзоре.

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