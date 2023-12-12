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05:24 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Елочный фронт: Владивосток на страже лесных браконьеров — штрафы и уголовка

Несознательные горожане уже производили в парках и скверах снос елок к Новому году.

Источник: Freepik

В преддверии новогодних праздников главный специалист первого разряда отдела экологической безопасности управления и охраны окружающей среды и природопользования Владивостока Александр Шаповалов напоминает жителям о последствиях незаконной вырубки елок и других хвойных деревьев на территории города, сообщает ИА PrimaMedia.

По словам Александра Сергеевича, администрация города категорически не одобряет и не выдает разрешений на снос хвойных насаждений в парках, скверах и на других общественных территориях. Нарушителям грозит как административная, так и уголовная ответственность, особенно если ущерб превышает 5 тысяч рублей.

Жители, ставшие свидетелями незаконного сноса зеленых насаждений, могут сообщить о нарушении в полицию или обратиться в администрацию города через официальный сайт — vlc.ru или по телефону отдела экологической безопасности 2−614−371.

Власти Владивостока призывают горожан к ответственному отношению к природе и напоминают, что для новогоднего украшения жилищ можно законно приобрести зеленые насаждения в специализированных торговых точках, которые уже начали работать в различных районах города.

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