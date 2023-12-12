05:44 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Уроженец Нижнеилимского района погиб в зоне СВО
34-летний Сергей Дорош был призван по мобилизации.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
34-летний военнослужащий из Нижнеилимского района Сергей Дорош погиб в зоне проведения специальной военной операции. Мужчина был призван Братским военным комиссариатом по мобилизации, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на страницу мэра района Максима Романова в соцсети «Одноклассники» (12+).
В Железногорске Сергея ждали бабушка и мама. Администрация Нижнеилимского района выразила искренние соболезнования семье бойца.