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Спецоперация на Украине
05:44 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Уроженец Нижнеилимского района погиб в зоне СВО

34-летний Сергей Дорош был призван по мобилизации.

Источник: IrkutskMedia.ru

34-летний военнослужащий из Нижнеилимского района Сергей Дорош погиб в зоне проведения специальной военной операции. Мужчина был призван Братским военным комиссариатом по мобилизации, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на страницу мэра района Максима Романова в соцсети «Одноклассники» (12+).

В Железногорске Сергея ждали бабушка и мама. Администрация Нижнеилимского района выразила искренние соболезнования семье бойца.

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