05:35 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В кемеровской мэрии рассказали о новогодних мероприятиях
План праздничных событий опубликован на сайте областной столицы.
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В мэрии города Кемерово опубликовали план главных новогодних общедоступных мероприятий. Все они будут проходить под открытым небом, поэтому прийти могут как кемеровчане, так и гости города, которые приедут в областную столицу.
Итак, начнутся новогодние празднества 23 декабря в 12.00 с открытия Ледового городка на площади Советов. Через час (23 декабря в 13.00) зрителей ждёт финал I Всекузбасского конкурса «Снегурочка 2024». В рамках конкурса планируется установить рекорд России по самому массовому хороводу Снегурочек.
Также с 25 по 30 декабря и с 4 по 7 января с 14.00 до 15.00 там же для детей будет работать «Игротека».
31 декабря и 7 января запланированы народные гуляния, но если в новогоднюю ночь они начнутся в 23 часа, то в Рождество — с 16 часов. Обещают концерты, мастер-классы и интерактивные программы.