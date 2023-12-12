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08:11 (мск), источник: АиФ Владивосток

В Приморье задержали девушку-курьера, забиравшую деньги у пенсионеров

Сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнюю девушку.

Источник: РИА "Новости"

85-летняя пострадавшая рассказала, что ее некий неизвестный мужчина позвонил и представился следователем, сообщив, что ее дочь попала в ДТП. В результате аварии якобы пострадала женщина, которая нуждается в срочной операции.

Так как виновницей ДТП является родственница пенсионерки, ей было необходимо оплатить операцию. По телефону заявительница получила инструкции о том, кому и как передать деньги.

Вскоре к пострадавшей приехала девушка и забрала пакет с деньгами в размере 111 500 рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнюю курьершу, которая помогала обманывать пенсионеров.

Ранее 65-летняя женщина из Спасска-Дальнего стала жертвой мошенников, которые умудрились выманить у нее 600 тысяч рублей.

Аферист, выдавая себя за бывшего начальника потерпевшей, отправил ей сообщение, в котором заявил, что с ней свяжется сотрудник ФСБ. Злоумышленник убедил женщину в том, что произошла утечка ее личных данных и что на ее имя пытаются снять деньги со счета и подать заявки на кредит.

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