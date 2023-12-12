05:59 (мск), источник: НИА Владивосток
В Приморье стоимость порции салата «Оливье» составит около 240 рублей
Жители края могут приобрести продукты для этого новогоднего блюда по социальным акциям.
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Как сообщает пресс-служба регионального министерства промышленности и торговли, для приготовления килограмма салата «Оливье» нужно 250 грамм колбасы, две картофелины, огурец, морковь, лук, два яйца, 150 грамм зеленого горошка и 100 грамм майонеза, соль, перец.
В данный момент килограмм колбасы в торговых сетях края можно приобрести за 595 рублей, картофель стоит 40 рублей, морковь — 60 рублей, лук — 47 рублей за килограмм, огурцы — 180 рублей, десяток яиц — 130 рублей, килограмм майонеза — 275 рублей, банка зеленого горошка — 100 рублей.
Таким образом, исходя из средней стоимости продуктов, килограмм салата «Оливье» обойдется в 960 рублей, соответственно порция 250 грамм будет стоить 239,7 рублей.