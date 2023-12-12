06:05 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Кузбасский губернатор пообещал 25 педагогам по 1 млн рублей
Для этого специалистам надо отправиться на работу в малые города региона.
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, подводя итоги Года педагога и наставника в регионе, рассказал о новых мерах поддержки работников образования.
По словам главы региона, больше 1 тыс. детей кузбасских педагогов в этом году получили бесплатные путёвки на отдых. А ещё 25 человек получат по 1 млн рублей. Обязательное условие — поехать на работу в малые города и посёлки области с населением до 50 тысяч человек.
Как планирует региональное правительство, единовременную выплату уже до конца года получат 25 человек.