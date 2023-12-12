«Держаться нету больше сил»: жители иркутской Батарейной обратились к президенту. Пока отреагировала только Собчак

Напомним, путепровод — единственная дорога в удаленный район Иркутска. Его признали аварийным и разобрали в мае 2022 года, чтобы капитально отремонтировать. По планам в эксплуатацию дорогу должны были ввести в июне 2023-его. Но почти с самого начала что-то (похоже, что всё) пошло не так. На сегодня вместо путепровода — руины. А жители Батарейной остаются отрезаны от города.
«Где мы живем, с одной стороны ж/д пути, с другой — река Ангара. Детсады, школы, больницы, магазины, автосервисы — все блага цивилизации остались по ту сторону железнодорожной линии, — говорят люди. — Сгорел многоквартирный дом, пожарные приехали через болотистые пути слишком поздно, не успели. Скорая помощь, полиция тоже до нас долго едет. Такси отказывают либо увозят по тройному тарифу».
Теперь люди, которые устали от обещаний местных властей и депутатов от своего округа, пытаются достучаться уже до Кремля:
«Нам нужен мост!» — заявляют они в своем видеообращении к президенту.
Обращение жителей в своем Telegram-канале «Осторожно, новости» опубликовала Ксения Собчак.
К слову, ранее о ситуации с путепроводом жители Батарейной рассказывали в стриме «Народно фронта». Тогда начальник департамента дорожной деятельности и транспорта администрации Иркутска Сергей Ярёменко пообещал (в прямом эфире), что администрация Иркутска «постарается» до конца года найти подрядчика.
«Уже проводили две закупки. К сожалению, на них никто не вышел. Сейчас организуем третью закупку», — сказал тогда Ярёменко.