Главное
Главные новости 12 декабря
09:34 (мск), источник: ТК Город

«Держаться нету больше сил»: жители иркутской Батарейной обратились к президенту. Пока отреагировала только Собчак

В минувшую субботу, несмотря на почти 40-градусный мороз, жители иркутского микрорайона станция Батарейная собрались возле разобранного в 2022 году путепровода, соединявшего их с «большой землей», чтобы записать видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: РИА "Новости"

Напомним, путепровод — единственная дорога в удаленный район Иркутска. Его признали аварийным и разобрали в мае 2022 года, чтобы капитально отремонтировать. По планам в эксплуатацию дорогу должны были ввести в июне 2023-его. Но почти с самого начала что-то (похоже, что всё) пошло не так. На сегодня вместо путепровода — руины. А жители Батарейной остаются отрезаны от города.

«Где мы живем, с одной стороны ж/д пути, с другой — река Ангара. Детсады, школы, больницы, магазины, автосервисы — все блага цивилизации остались по ту сторону железнодорожной линии, — говорят люди. — Сгорел многоквартирный дом, пожарные приехали через болотистые пути слишком поздно, не успели. Скорая помощь, полиция тоже до нас долго едет. Такси отказывают либо увозят по тройному тарифу».

Теперь люди, которые устали от обещаний местных властей и депутатов от своего округа, пытаются достучаться уже до Кремля:

«Нам нужен мост!» — заявляют они в своем видеообращении к президенту.

Обращение жителей в своем Telegram-канале «Осторожно, новости» опубликовала Ксения Собчак.

К слову, ранее о ситуации с путепроводом жители Батарейной рассказывали в стриме «Народно фронта». Тогда начальник департамента дорожной деятельности и транспорта администрации Иркутска Сергей Ярёменко пообещал (в прямом эфире), что администрация Иркутска «постарается» до конца года найти подрядчика.

«Уже проводили две закупки. К сожалению, на них никто не вышел. Сейчас организуем третью закупку», — сказал тогда Ярёменко.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимир