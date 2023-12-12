09:18 (мск), источник: МК.RU Воронеж
На улицах Воронежа появилась подозрительная красная икра
На улицах областного центра вновь появились торговые развалы, где продается подозрительно дешевая «красная икра».
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Об этом сообщают наши коллеги из «МОЁ! Online».
К примеру, подобные торговые точки были обнаружены в Политехническом переулке. Здесь продавали деликатес по 200 рублей за железную баночку. Предположительно, содержимым мог оказаться искусственный продукт, состоящий из морских водорослей. На ихоснове готовят желе, подкрашивают в нужный цвет и формируют икринки. Также туда добавляют жир осетровых или лососевых рыб. «Лакомство» может оказаться вполне съедобным, однако, это не рыбья икра.
Понять, что перед вами подделка просто — достаточно посмотреть наименование и адрес. Скорее всего, в городе, который указан на банке, не будет даже улицы, где производится этот деликатес.
Важно отметить, что отвечать за отравление фальсификатом никому не придется, так как претензии будет предъявить просто некому. Производителей не получиться разыскать из-за неправильного адреса на упаковке.