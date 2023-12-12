08:20 (мск), источник: Om1.ru
В омских школах начали сокращать уроки из-за аномальных холодов
Температура воздуха в некоторых помещениях составляет максимум +10 градусов.
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Во многих школах Омска сокращают уроки и перемены из-за низкой температуры в зданиях. Так, в гимназии № 43 в такое время занятия проходят по 30 минут.
«Несмотря на то, что для разных возрастных параллелей определена максимальная температура, при которой ребёнок может не ходить в школу, всё равно родители приводят детей. Наполняемость классов, особенно в субботу, не очень большая, где-то по 4−5 человек ходят», — рассказала учительница из гимназии № 43 порталу NGS55.RU.
Также уроки длиною в полчаса проходили в гимназии № 19, а в лицее № 66 вообще отпустили домой учеников младшей школы. По словам родителей, в некоторых классах температура составляет +10 градусов, вахтёры сидят в куртках.
Как сообщили в департаменте образования, если в учебных кабинетах температура опускается ниже установленной (она должна быть в пределах +18…+24 градусов), то директор школы сам в праве принимать решение, как будут учиться дети. Руководитель может перевести учеников на дистанционное обучение, или же перенести занятия на другие дни.