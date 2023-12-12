06:38 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Кемерове уборщица взяла 3 кредита и отдала мошенникам 1,5 млн руб
Только после того, как перечислила деньги, женщина поняла, что её обманули.
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Уборщица одной из больниц Кемерова сообщила в полицию, что её обманули мошенники. Но сделала она это только после того, как набрала кредитов и заняла денег у знакомых.
Полицейские выяснили, что женщине позвонил псевдосотрудник банка, который рассказал, что на её имя берут кредиты, а потом общение продолжил псевдосотрудник правоохранительных органов, который пообещал оградить её от действий мошенников.
В результате женщина оформила три кредита, взяла деньги под залог своей квартиры и ещё заняла 200 тыс. руб. у знакомой, перечислив все деньги мошенникам. И только после того, как «сотрудники» отключили все телефоны, она поняла, что стала жертвой обмана, и пошла в полицию.
«Следователем отдела полиции “Кедровка” УМВД России по г. Кемерово возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ “Мошенничество”, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы», — рассказали в полиции.