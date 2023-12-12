Какие продукты повышают риск развития тромбоза, рассказала алматинский врач

Как отметила врач, продукты с высоким содержанием сахара, крахмала и соли способствуют развитию воспалительных процессов в организме и повышают риск появления тромботических состояний.
Кроме того, по словам Марал Байгелді, людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и варикозом вен, ведущим малоподвижный образ жизни, а также пожилым нужно избегать продуктов с повышенным содержанием витамина К: базилик, шпинат и петрушка.
Специалист также указала на то, что усилить процесс образования тромбов может употребление алкоголя, так как это способствует сгущению крови. Для профилактики тромбоза врач совету избавиться от вредных привычек, регулярно совершать пешие прогулки, правильно питаться.