На юг Казахстана пришли сильные морозы до −30 градусов, синоптики сделали штормовое предупреждение

Алматинцы вчера получили СМС-рассылку о предстоящем похолодании, в городе со вчерашнего вечера не прекращается снегопад, коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.
Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в Алматы ожидается −8−10 °C, снег, временами сильный, туман. Ночью температура будет уже −20−22 °C, временами будет идти снег, туман.
13—14 декабря в Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный, восточный на западе, севере, в горных и предгорных районах области 15−20, порывы 23−28 м/с, днем 13, сутки 14 декабря на горных перевалах области временами 30 м/с и более. 12 декабря ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 14−19, на севере области 24, на юге области 11 мороза.
13—14 декабря в Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, порывы 23−28 м/с, днем 13, сутки 14 декабря на северо-востоке области временами 30 м/с и более. 13 декабря ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 25−30 градусов мороза, на севере, в горных районах области очень сильный мороз 35 градусов.
12 декабря на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются сильный снег, туман, гололед.
13 декабря в Алматинской области, области Жетісу ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 23−28 градусов мороза, на севере, в горных районах области очень сильный мороз 33−38 градусов.