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07:09 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Режим «чёрного неба» в Кемерове и Новокузнецке продлён до 14 декабря

Об этом сообщает минприроды Кузбасса.

Из-за сильных морозов, которые продлятся до конца недели, в Кузбассе введён режим НМУ — неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщает сайт регионального минприроды.

Поначалу так называемый режим «чёрного неба» был объявлен по 11-е декабря, но теперь его продлили до конца дня 14-го декабря. Это касается промышленных центов — городов Кемерово, Прокопьевска, Новокузнецка и Новокузнецкого района.

Так как в морозы, как правило, нет ветра, вредные вещества не рассеиваются. Чтобы избежать нагрузки на экологию, промпредприятия обязаны на этот период сократить производство, чтобы было меньше выбросов.

«Предприятиям рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму до 18 час. 00 мин 14.12.2023» — говорится в сообщении минприроды.

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