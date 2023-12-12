09:17 (мск), источник: Комсомольская правда
Последние новости Воронежа на 12 декабря 2023 года: эвакуация авто, роды в машине и перекрытие улицы Туполева
Рассказываем о наиболее важных событиях Воронежской области на утро 12 декабря.
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За две недели в Воронеже эвакуировали 118 машин с нечитаемыми номерами. Об этом рассказал глава городского управления транспорта Максим Захаров. Всего за этот период было выявлено 203 транспортных средства с отсутствующими или видоизмененными номерами госзнаками. Больше всего нарушителей зафиксировали на улицах Фридриха Энгельса, Станкевича, Комиссаржевской и на проспекте Революции. Работа по эвакуации авто с общественных пространств началась 28 ноября. Занимаются мониторингом нарушителей «Городские парковки» и «Единый оператор городских пассажирских перевозок». Для подтверждения факта эвакуации автомобиля его собственнику нужно обратиться в управление транспорта или горпарковки по телефонам: 228−35−22, 257−67−00.
В Воронеже закрыли движение транспорта на участке улицы Туполева. Об этом предупредили накануне в мэрии. Ограничили движение авто от дома № 15Б до дома № 31К. Неудобства связаны с ремонтом участка теплотрассы, который проводит АО «Квадра». Работы продлятся до 30 декабря.
Воронежец самостоятельно принял роды у жены в машине. О необычном случае со счастливым концом рассказали в пресс-службе минздрава Тульской области. Пара направлялась в роддом в Москву. По дороге у 29-летней жительницы Воронежской области отошли воды и начались схватки. Произошло это как раз недалеко от Тулы. Супруг позвонил в скорую. Диспетчер Надежда Кузнецова направила на вызов реанимационную бригаду. Она прибыла через 18 минут. Тем временем мужчина под руководством оператора Центра медицины катастроф успешно принял роды. На свет появился здоровый мальчик. Их с мамой доставили в стационар.
Получить премию по результатам года ожидают 36% опрошенных воронежцев. Результатами исследования поделился сервис Superjob. Чаще всего с помощью годовой премии респонденты рассчитывают погасить займы и долги — так ответили 19% воронежцев. Каждый шестой хочет отложить дополнительные выплаты в свои накопления, 14% планируют потратить деньги на путешествие, а по 10% опрошенных заявили, что потратят премию на новогодние подарки и семейные нужды.
МЧС объявило в Воронежской области штормовое предупреждение из-за непогоды. Синоптики спрогнозировали метель, сильный снегопад и снежные заносы на дорогах. Также в течение суток во вторник, 12 декабря, и ночью среды, 13 декабря, ожидается усиление юго-восточного ветра. Порывы могут достигать 15−18 метров в секунду. Жителей региона просят быть внимательными и осторожными.