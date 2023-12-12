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Главные новости 12 декабря
08:28 (мск), источник: Om1.ru

Продуктивное время: чем запомнится уходящий 2023 год?

В Администрации города Омска подвели предварительные итоги работы за почти истекший год.

В канун новогодних праздников принято сверять, все ли поставленные в начале года планы были выполнены, а также ставить себе новые задачи на предстоящий период. В городской администрации подвели итоги работы за 2023 год и уточнили некоторые свои планы на 2024 год.

Бюджет

Доходная часть бюджета к концу 2023 года, по предварительной оценке, остановится на отметке в 40,4 млрд рублей. За год городская казна подросла на 35,5% или на 10,6 млрд рублей. За счет чего удалось увеличить доходы бюджета? С одной стороны, рост произошел за счет предоставления финансовой поддержки из вышестоящих бюджетов. Так, по сравнению с прошлым годом в Омск поступило на 5 млрд рублей больше, а в целом за 2023 год в бюджет города пришли 24,5 млрд рублей. С другой стороны, муниципалитет увеличил и объем собственных доходов на 10 процентов, что в реальном выражении составляет 1,5 млрд рублей. К концу года общая сумма собственных доходов прогнозируется на уровне 15,6 млрд рублей.

В Омске реализуется 6 национальных проектов: «Экология», «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги», «Образование», «Демография», «Культура». 9,32 млрд рублей было направлено на реализацию всех нацпроектов в 2023 году Транспорт.

В 2023 году в Омске продолжилось обновление парка муниципального транспорта. Так, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» поступили 20 новых НЕФАЗов, в декабре закуплены ещё 10 автобусов, работающих на природном газе — по нацпроекту «Экология».

На средства инфраструктурного бюджетного кредита были приобретены ещё 40 новых троллейбусов «Адмирал». И троллейбусный парк сегодня обновлен более чем на 80%.

В городе также завершается строительство контактной сети для троллейбусов на Левобережье — на улицах Крупской, Перелета, Лукашевича, Волгоградской и проспекту Комарова. В 2024 году будет построена контактная сеть на всем протяжении бульвара Архитекторов и ряде других улиц, завершится реконструкция депо на улице Ватутина, где смогут разместиться около 100 машин.

Строительство

На строительство линий наружного освещения в 2023 году было направлено более 138 млн рублей. В адресную инвестиционную программу города вошли 35 объектов общей протяжённостью более 33 км. В настоящее время подрядчики заканчивают работы на двух последних объектах текущего года — линии освещения появятся на Окружной дороге и улице Химиков. Также в городе была введена в эксплуатацию транспортная развязка у Ленинградского моста. Она была построена по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В полном объеме омские автолюбители смогут использовать этот дорожный объект после завершения капитального ремонта Ленинградского моста.

В 2024 году:

  • В следующем году в Омске планируют осветить еще 41 улицу Омска. В городском бюджете на эти цели заложены чуть более 108 миллионов рублей.
  • Завершится ремонт Ленинградского моста. Следующим в плане ремонта значится мост им. 60-летия ВЛКСМ, затем — Комсомольский.
  • Отремонтируют 9 городских дорог. Речь идет об улицах Омская, Волочаевская, Заозёрная, Театральная площадь, 60 лет Победы, 6-я Шинная, Маяковского, Коммунальная и Гусарова. Кроме того, в декабре планируют закончить первый этап реконструкции дорожного участка по улицам 10 лет Октября — Сыропятский тракт.
  • В июне 2024 года планируют сдать новостройку на улице 6-й Станционной. Этот дом предназначен для расселения омичей из ветхого и аварийного жилья — согласно региональной программе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Благоустройство

В 2023 году благоустраивались семь общественных пространств. Все они стали лидерами общественного голосования, которое ранее было проведено в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Работы прошли на таких территориях, как.

  • микрорайон «Прибрежный»
  • территория в границах улицы Моторная и Сибирского проспекта (вторая очередь)
  • сквер им. И. В. Панфилова (вторая очередь)
  • Городской сад в границах ул. Броз Тито — проспект Карла Маркса — ул. Короленко — ул. Ленина (вторая очередь)
  • парк культуры и отдыха «Зеленый остров» (третья очередь)
  • сквер им. профессора А. И. Казанника
  • площадь праздников на улице Гашека.

81 двор был отремонтирован благодаря нацпроекту, при этом 66 дворов сделали по основному перечню, 15 дворов — по дополнительному. На эти благоустроительные работы направили 285 млн рублей.

23 общественных пространства преобразились в рамках исполнения инициативных проектов омичей. На эти цели было направлено 95 млн рублей.

28 остановочных пунктов Омска были переоборудованы по региональной программе «Доступная среда».

В 2024 году все проекты в сфере благоустройства будут продолжены. Продолжится и воплощение в жизнь инициативных проектов жителей города. Так, на конкурс инициативных проектов, которые будут реализованы в 2024 году, омичи уже подали 37 заявок.

Образование

В 2023 году в рамках реализации проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» в школе № 4 открылся очередной технопарк «Кванториум», а в школах № 53 и 132 заработали первые в регионе обучающие пространства — ИТ кубы, где школьники могут получить дополнительные знания в информационных технологиях.

В текущем году мэр Сергей Шелест подписал уже 29-е соглашение с меценатами. Напомним, этот проект в городе реализуется второй год, в его рамках омские предприятия и бизнесмены оказывают помощь подшефным учреждениям образования — проводят столь необходимые ремонтные работы.

Завершается капитальный ремонт в гимназии № 75 и продолжаются работы в школах № 3 и 88.

В 2024 году.

  • Планируется завершить строительство школы на 1100 мест в микрорайоне «Серебряный берег»
  • Капитальный ремонт за счет средств федерального нацпроекта начнется в 14 школах Омска
  • К 2024 году количество площадок технопарка «Кванториум» в Омске увеличится до 6. Также технопарк начнет работать в школах № 63, 144 и в гимназии № 139. Культура
  • За счет средств национального проекта «Культура» был проведен ремонт детской школы искусств № 2 имени А. А. Цыганкова. Здесь утеплили фасад здания и отремонтировали крышу. На эти цели было направлено порядка 4 миллионов рублей.
  • В конце августа в Омске на Левобережье открылся филиал детской школы искусств № 5. Раньше в этом здании находился офис муниципальных рынков, городские власти приняли решение передать его на нужды детского творчества.

Газификация

Омск стал активным участником федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», по которому печное отопление в домах меняется на газовое. У жителей частного сектора был выбор: получить либо компенсацию за уже проведенные работы, либо субсидию до 212 тыс. руб. на установку газоиспользующего оборудования и разводку газа внутри границ земельного участка. 2491 житель частного сектора компенсировал затраты по замене печного отопления на газовое. На эти цели было направлено более 329 млн рублей.

В следующем году проект по догазификации частного сектора продолжится, причем подавать заявки в окружные администрации можно будет с первого рабочего дня года.

Экология

В 2023 году завершена рекультивация свалки в Центральном округе, на очереди в 2024 году завершение рекультивации сразу трех старых мусорных полигонов — в Кировском, Ленинском и Советских округах. Всего на рекультивацию четырех свалок из федерального бюджета направят 8,2 млрд рублей.

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