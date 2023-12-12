08:28 (мск), источник: Om1.ru
Продуктивное время: чем запомнится уходящий 2023 год?
В Администрации города Омска подвели предварительные итоги работы за почти истекший год.
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В канун новогодних праздников принято сверять, все ли поставленные в начале года планы были выполнены, а также ставить себе новые задачи на предстоящий период. В городской администрации подвели итоги работы за 2023 год и уточнили некоторые свои планы на 2024 год.
Бюджет
Доходная часть бюджета к концу 2023 года, по предварительной оценке, остановится на отметке в 40,4 млрд рублей. За год городская казна подросла на 35,5% или на 10,6 млрд рублей. За счет чего удалось увеличить доходы бюджета? С одной стороны, рост произошел за счет предоставления финансовой поддержки из вышестоящих бюджетов. Так, по сравнению с прошлым годом в Омск поступило на 5 млрд рублей больше, а в целом за 2023 год в бюджет города пришли 24,5 млрд рублей. С другой стороны, муниципалитет увеличил и объем собственных доходов на 10 процентов, что в реальном выражении составляет 1,5 млрд рублей. К концу года общая сумма собственных доходов прогнозируется на уровне 15,6 млрд рублей.
В Омске реализуется 6 национальных проектов: «Экология», «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги», «Образование», «Демография», «Культура». 9,32 млрд рублей было направлено на реализацию всех нацпроектов в 2023 году Транспорт.
В 2023 году в Омске продолжилось обновление парка муниципального транспорта. Так, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» поступили 20 новых НЕФАЗов, в декабре закуплены ещё 10 автобусов, работающих на природном газе — по нацпроекту «Экология».
На средства инфраструктурного бюджетного кредита были приобретены ещё 40 новых троллейбусов «Адмирал». И троллейбусный парк сегодня обновлен более чем на 80%.
В городе также завершается строительство контактной сети для троллейбусов на Левобережье — на улицах Крупской, Перелета, Лукашевича, Волгоградской и проспекту Комарова. В 2024 году будет построена контактная сеть на всем протяжении бульвара Архитекторов и ряде других улиц, завершится реконструкция депо на улице Ватутина, где смогут разместиться около 100 машин.
Строительство
На строительство линий наружного освещения в 2023 году было направлено более 138 млн рублей. В адресную инвестиционную программу города вошли 35 объектов общей протяжённостью более 33 км. В настоящее время подрядчики заканчивают работы на двух последних объектах текущего года — линии освещения появятся на Окружной дороге и улице Химиков. Также в городе была введена в эксплуатацию транспортная развязка у Ленинградского моста. Она была построена по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В полном объеме омские автолюбители смогут использовать этот дорожный объект после завершения капитального ремонта Ленинградского моста.
В 2024 году:
В 2023 году благоустраивались семь общественных пространств. Все они стали лидерами общественного голосования, которое ранее было проведено в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Работы прошли на таких территориях, как.
81 двор был отремонтирован благодаря нацпроекту, при этом 66 дворов сделали по основному перечню, 15 дворов — по дополнительному. На эти благоустроительные работы направили 285 млн рублей.
23 общественных пространства преобразились в рамках исполнения инициативных проектов омичей. На эти цели было направлено 95 млн рублей.
28 остановочных пунктов Омска были переоборудованы по региональной программе «Доступная среда».
В 2024 году все проекты в сфере благоустройства будут продолжены. Продолжится и воплощение в жизнь инициативных проектов жителей города. Так, на конкурс инициативных проектов, которые будут реализованы в 2024 году, омичи уже подали 37 заявок.
Образование
В 2023 году в рамках реализации проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» в школе № 4 открылся очередной технопарк «Кванториум», а в школах № 53 и 132 заработали первые в регионе обучающие пространства — ИТ кубы, где школьники могут получить дополнительные знания в информационных технологиях.
В текущем году мэр Сергей Шелест подписал уже 29-е соглашение с меценатами. Напомним, этот проект в городе реализуется второй год, в его рамках омские предприятия и бизнесмены оказывают помощь подшефным учреждениям образования — проводят столь необходимые ремонтные работы.
Завершается капитальный ремонт в гимназии № 75 и продолжаются работы в школах № 3 и 88.
В 2024 году.
Газификация
Омск стал активным участником федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», по которому печное отопление в домах меняется на газовое. У жителей частного сектора был выбор: получить либо компенсацию за уже проведенные работы, либо субсидию до 212 тыс. руб. на установку газоиспользующего оборудования и разводку газа внутри границ земельного участка. 2491 житель частного сектора компенсировал затраты по замене печного отопления на газовое. На эти цели было направлено более 329 млн рублей.
В следующем году проект по догазификации частного сектора продолжится, причем подавать заявки в окружные администрации можно будет с первого рабочего дня года.
Экология
В 2023 году завершена рекультивация свалки в Центральном округе, на очереди в 2024 году завершение рекультивации сразу трех старых мусорных полигонов — в Кировском, Ленинском и Советских округах. Всего на рекультивацию четырех свалок из федерального бюджета направят 8,2 млрд рублей.