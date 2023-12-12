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07:24 (мск), источник: Сибирское агентство новостей

Красноярцам рассказали, как рассчитывается плата за отопление

Стоимость отопления зависит от наличия общедомовых приборов учета.

Источник: AP 2023

Жителям Красноярска рассказали, как рассчитывается плата за отопление. Итоговая сумма состоит из стоимости одной гигакалории и общего объема тепла, который потребил дом.

Как сообщает «АиФ-Красноярск», цена на отопление в Красноярске и Канске определяется по соглашению сторон договора, но не может превышать предельно допустимый уровень цен на теплоэнергию. Министерство тарифной политики края пересматривают эту границу ежегодно.

Объем тепла, который потребил дом, можно узнать с помощью общедомовых счетчиков. Если таких нет, плата рассчитывается по нормативу. У каждого здания он разный, в зависимости от года постройки, использованных материалов и др. Норматив также пересматривается каждый год.

Если в доме установлены счетчики, то плата рассчитывается умножением индивидуального объема потребления квартиры на тариф. Индивидуальный объём рассчитывается как объём потребления домом тепла умноженный на площадь квартиры, и всё это делится на общую площадь жилых и нежилых помещений дома за исключением мест общего пользования. При отсутствии приборов учета норматив умножается на площадь квартиры и на тариф.

Расчетный период длится с 25-ого по 25-ое число каждого месяца.

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