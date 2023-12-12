07:24 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
Красноярцам рассказали, как рассчитывается плата за отопление
Стоимость отопления зависит от наличия общедомовых приборов учета.
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Жителям Красноярска рассказали, как рассчитывается плата за отопление. Итоговая сумма состоит из стоимости одной гигакалории и общего объема тепла, который потребил дом.
Как сообщает «АиФ-Красноярск», цена на отопление в Красноярске и Канске определяется по соглашению сторон договора, но не может превышать предельно допустимый уровень цен на теплоэнергию. Министерство тарифной политики края пересматривают эту границу ежегодно.
Если в доме установлены счетчики, то плата рассчитывается умножением индивидуального объема потребления квартиры на тариф. Индивидуальный объём рассчитывается как объём потребления домом тепла умноженный на площадь квартиры, и всё это делится на общую площадь жилых и нежилых помещений дома за исключением мест общего пользования. При отсутствии приборов учета норматив умножается на площадь квартиры и на тариф.
Расчетный период длится с 25-ого по 25-ое число каждого месяца.