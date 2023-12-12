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07:26 (мск), источник: МК.RU Красноярск

Красноярцам напомнили правила пожарной безопасности в морозы

Об этом рассказали в телеграм-канале регионального МЧС.

Источник: РИА "Новости"

Жителей Красноярского края просят соблюдать правила пожарной безопасности в связи с увеличением количества возгораний в период морозов. За два дня произошло более 80 пожаров, большинство из которых случились по причине неправильного пользования печками.

Нельзя использовать самодельные печки и оставлять их топиться без присмотра. Также нельзя просить детей следить за печкой и оставлять их одних.

Недопустимо разжигать печь бензином или другой горючей жидкостью.

Нельзя греть помещение самодельными приборами.

Нельзя отогревать автомобиль открытым огнем.

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