07:26 (мск), источник: МК.RU Красноярск
Красноярцам напомнили правила пожарной безопасности в морозы
Об этом рассказали в телеграм-канале регионального МЧС.
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Жителей Красноярского края просят соблюдать правила пожарной безопасности в связи с увеличением количества возгораний в период морозов. За два дня произошло более 80 пожаров, большинство из которых случились по причине неправильного пользования печками.
Нельзя использовать самодельные печки и оставлять их топиться без присмотра. Также нельзя просить детей следить за печкой и оставлять их одних.
Недопустимо разжигать печь бензином или другой горючей жидкостью.
Нельзя греть помещение самодельными приборами.
Нельзя отогревать автомобиль открытым огнем.