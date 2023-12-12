08:44 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Сильные морозы продержатся в Иркутской области до 16 декабря
Минимальная температура воздуха в ряде районов региона составит −40,-45°С.
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Сильные морозы с минимальными температурами воздуха −40,-45°С прогнозируют местами в западных, центральных и южных районах Иркутской области
ГУ МЧС по Иркутской области призывает жителей региона позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. Тепло должно быть безопасным: печи исправными, а обогреватели надёжными.