Главное
Главные новости 12 декабря
08:44 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сильные морозы продержатся в Иркутской области до 16 декабря

Минимальная температура воздуха в ряде районов региона составит −40,-45°С.

Сейчас в Ричмонде: -2° 0 м/с 86% 767 мм рт. ст. +5°
Источник: IrkutskMedia.ru

Сильные морозы с минимальными температурами воздуха −40,-45°С прогнозируют местами в западных, центральных и южных районах Иркутской области 12—16 декабря. В Иркутске в эти дни также сохранится аномально холодная погода. Среднесуточная температура будет на 7−17°С ниже климатической нормы — около −30, −35°С. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в Иркутском гидрометцентре.

ГУ МЧС по Иркутской области призывает жителей региона позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. Тепло должно быть безопасным: печи исправными, а обогреватели надёжными.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта