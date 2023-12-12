08:41 (мск), источник: Комсомольская правда
Стали известны самые востребованные специальности в Иркутской области в декабре
Самыми востребованными специалистами в Иркутской области стали водители.
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Эксперты российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru выяснили, какие специалисты стали самими востребованными в Иркутской области в декабре.
— Самые востребованные специалисты на начало декабря — водители. На долю вакансий для них приходится 8,1% от всех предложений о работе в Приангарье. Второе место занимают менеджеры по продажам (7%), а на третьем — продавцы-консультанты и кассиры (6,7%). В целом по СФО лидируют именно продавцы-консультанты, — говорят эксперты.
Также в топ-15 специалистов, которых чаще других ищут в области, вошли машинисты (4,1%), повара (2,4%), электромонтажники (2,3%), врачи и разнорабочие (по 2,1%), бухгалтеры (2%), операторы call-центра и кладовщики (по 1,8%), автослесари, автомеханики и сварщики (по 1,6%), сервисные инженеры (1,5%) и инженеры-сметчики (1,4%).
Наиболее дефицитные среди востребованных специальностей — врачи (на одну вакансию приходится 0,9 резюме), а также повара и автослесари (по 1,4) и электромонтажники (1,6).
А вот реже всего в Иркутской области ищут казначеев, журналистов и методологов.