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07:57 (мск), источник: ТАСС

Собянин: Конституция стала прочной основой для новой России

Мэр Москвы напомнил, что документ приняли всенародным голосованием 30 лет назад.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем Конституции Российской Федерации и отметил, что этот документ стал прочной основой для новой России. Телеграмма опубликована на сайте мэра Москвы.

«Чтобы построить дом, сначала нужно заложить прочный фундамент. Для новой России такой основой стала Конституция, принятая всенародным голосованием 30 лет назад», — говорится в телеграмме.

Мэр подчеркнул, что за минувшие годы выросли новые поколения граждан великой страны, которая чтит свою многовековую историю, успешно развивается и уверенно смотрит в будущее. «Залогом этого является Конституция, обеспечивающая суверенитет и гарантирующая основные права граждан России», — добавил Собянин.

12 декабря в России ежегодно отмечается памятная дата — День Конституции РФ. В 1993 году в этот день на всенародном голосовании был принят ныне действующий основной закон страны.

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