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07:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Следы от «химического оружия»? — приморцы испугались загадочного явления в небе

Гало в небе заинтересовало жителей Приморья.

Необычное природное явление, появившееся в темное время суток на небе Уссурийска, поразило людей. Пользователи соцсетей подумали, что такой яркий оранжевый след могло оставить «химическое оружие», подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Яркая оранжевая полоса света, ниспадающая из самой глубины небесного полотна на Китай-город в Уссурийске, напомнила людям о лиричных сценах из кинокартин и, конечно, о химическом оружии, после использования которого в атмосфере могут оставаться различные следы. Пользователи соцсетей отметили, что прекрасное по своей природе зрелище навевает страх и тревогу.

При этом у «полосы» есть вполне научное название — гало. Гало появляется в результате кристаллизации крупных водных частиц в атмосфере. Феномен бывает разных форм и размеров: в виде радуги вокруг солнца и в виде столба, как в вышеупомянутом случае.

«Ничего не знаю, это точно внеземные цивилизации! НЛО!»;

«Что, кто-то использовал химическое оружие?»;

«Красиво, пусть и немного пугающе»;

«Как в фильме», — добавили комментаторы.

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